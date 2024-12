Pistoia, DG Saracca smentisce gare casalinghe a Firenze

Queste le parole, estrapolate dal comunicato ufficiale di Pistoia, di Ettore Saracca, DG dei toscani, sul possibile trasferimento dei biancorossi al Mandela Forum di Firenze per le gare casalinghe: "Il colloquio che si è tenuto a Firenze, e che ha visto la presenza del nostro presidente Rowan e del consigliere Steven Raso per conto di un'agenzia americana, era stato programmato esclusivamente per approfondire questioni logistiche in merito alla possibilità di far ospitare, al “Mandela Forum”, concerti o eventi di artisti americani. Non è mai stato affrontato l’argomento di voler trasferire a Firenze l’attività della squadra. Per lo stesso motivo, inoltre, si stanno intrattenendo approfondimenti in merito alla possibilità di realizzarli anche al PalaCarrara, riflessioni sulle quali c’è ampia convergenza con l’amministrazione comunale di Pistoia. Allo stesso tempo, sulla base di richieste di dati e informazioni avanzate nei mesi scorsi dalla nostra società all’amministrazione comunale di Pistoia, proseguono costantemente le interlocuzioni fra le parti per arrivare a definire la migliore progettualità che porti alla concreta volontà di realizzare interventi strutturali e infrastrutturali sul palazzetto dello sport di via Enrico Fermi e le aree pertinenti limitrofe".