Pistoia: bilancio approvato, ma quanti rumors sul futuro

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla società toscana nella giornata di ieri, in cui si è tenuto il CdA: "A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che in data odierna, martedì 25 febbraio 2025, si è svolta la seduta ordinaria del Consiglio d’Amministrazione del club. I consiglieri erano presenti al completo, con Ron Rowan e Joseph David collegati da remoto dagli Stati Uniti: con l’ausilio del collegio sindacale, è stato approvato all’unanimità il bilancio semestrale dell’attività del club dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Il CdA si è aggiornato ai prossimi giorni per la trattazione di ulteriori argomenti all’ordine del giorno". Come sottolineato da La Nazione, però, l'assenza di Ron Rowan ha sollevato grande preoccupazione: "la società alle prese con seri problemi di carattere economico-finanziario per concludere la stagione", si ipotizza"un buco di alcune centinaia di migliaia di euro" di cui Ron Rowan, a precisa richiesta, ha manifestato "garanzie economiche concrete che, al momento, il patron non avrebbe in mano".