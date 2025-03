Pistoia, Okorn: "Liberati del nostro problema più grande, Maverick Rowan"

Le parole di Gasper Okorn in vista del match contro Brescia: "Kemp è al 50%, valuteremo come gestirlo e se scenderà sul parquet. Ho parlato col nuovo presidente due giorni fa e mi ha garantito che, appena sarà possibile, verrà qui per confrontarsi con tutti, dal mio punto di vista gli ho chiesto di portare normalità e di farci pensare soltanto alle questioni di campo. Abbiamo poco da perdere ma non partiamo certo da sconfitti: lotteremo, ci proveremo e faremo sempre il massimo perché il nostro lavoro è dimostrare di tenerci e combattere. Sarò onesto dicendo che adesso ci siamo liberati del nostro problema più grande che era Maverick Rowan. È un'anomalia dover gestire il figlio del presidente come giocatore e non è stato facile".