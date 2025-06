Il Piccolo riferisce di un'offerta di contratto biennale da parte dei giuliani per il playmaker 34enne, in scadenza di contratto con la Germani Brescia. Per rimanere in Lombardia, la Leonessa punta sul legame instaurato nel corso dei 3 anni di permanenza; per trasferirsi sulle rive dell'Adriatico, invece, il GM Arcieri sta insistendo sulla partecipazione certa dei biancorossi alla prossima BCL.