Brescia, Cotelli: "Ndour giocatore chiave, Poeta è il segreto"

A parlare a nome di tutto lo staff tecnico della Germani Brescia, a pochi minuti dal 97-84 con cui i biancoblù hanno superato Napoli, è stato Matteo Cotelli, primo assistente di coach Poeta: "È stata una partita che sapevamo difficile, ma grazie alla maturità e alla prova di carattere di tutta la squadra l’abbiamo resa facile, Napoli viene da una serie di sconfitte e hanno provato varie volte a metterci in difficoltà, ma i ragazzi hanno rispettato il piano partita: in attacco siamo belli, ma se siamo solidi in difesa facciamo il break per vincere le partite. Abbiamo tanti giocatori esperti che si sono fatti trovare pronti: all’inizio abbiamo tirato male da 3 punti, poi col flusso creato da Bilan, Della Valle e Burnell abbiamo cambiato le statistiche. Devo dire due parole in particolare per Ndour, stasera ha fatto una partita fantastica, è un equilibratore, non è spesso sotto i riflettori, ma è un giocatore che ci dà equilibrio sia in attacco che in difesa, è un giocatore chiave. Dove stiamo migliorando? Siamo migliorati in tante cose, c’è più conoscenza reciproca punti di forza e debolezza, miglior interpretazione dei momenti della partita. Grazie alla maturità, all’esperienza e al lavoro abbiamo fatto grandi passi avanti, abbiamo la pazienza di aspettare il momento chiave per approfittarne. Il segreto è Peppe Poeta, senza essere troppo mielosi, il suo entusiasmo, coinvolgimento e fiducia che ha portato nella squadra, tutti stanno bene e tutti sono disposti a fare quel passo in più".