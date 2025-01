In attesa della documentazione che lo renda tesserabile per LBA (non arriverà in tempo per la sfida di domenica contro l'Olimpia Milano), l'arrivo di Derek Cooke Jr. a Pistoia sarà seguito a breve da un'uscita nel pacchetto stranieri. Stando a quanto riportato da La Nazione, a fare posto al centro americano sarà un altro lungo statunitense (con passaporto lettone) Andrew Smith, impiegato solamente nella trasferta a Scafati dal suo arrivo a metà novembre.