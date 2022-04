Contromano per 40 km in autostrada, Reyer licenzia Sanders

BASKET

Il giocatore aveva imboccato nella direzione sbagliata A27 da Mogliano a Conegliano in evidente stato di ebbrezza

L'Umana Reyer Venezia ha comunicato oggi la cessazione del contratto con il giocatore americano Victor Sanders, che il 30 marzo scorso era stato denunciato dopo aver percorso per 40 chilometri contromano l'autostrada A27 da Mogliano a Conegliano, in evidente stato di ebbrezza. L'atleta, guardia nella formazione orogranata, aveva giocato in serata la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro Patrasso. Aveva quindi "festeggiato" la vittoria in un bar di Mestre (Venezia) in maniera da attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, salendo quindi in macchina e dirigendosi in autostrada, sbagliando direzione. A fermarne la pericolosa corsa alcuni guidatori che lo avevano evitato lungo il percorso. ipp

Si è dunque conclusa con il licenziamento la pericolosa bravata di Victor Sanders al volante. Episodio che l'Umana Reyer Venezia ha deciso di condannare in maniera ferma ed esemplare. Una presa di posizione forte per condannare il comportamento della guardia. Percorrendo 40 km contromano in autostrada, il giocatore ha messo infatti gravemente a rischio la vita di tante persone che in quel momento hanno percorso lo stesso tratto di strada e fortunatamente sono riusciti a evitarlo.