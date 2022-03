Percorre 40 km contromano sulla A27, denunciato Sanders della Reyer Venezia

PAURA IN AUTOSTRADA

Victor Sanders è stato fermato intorno alle 6 dalla Polizia stradale nelle vicinanze di Conegliano. Il club: "Pronti provvedimenti"

Attimi di paura questa mattina sull'autostrada A27. Il giocatore della Reyer Venezia Victor Sanders ha percorso oltre 40 chilometri contromano entrando al casello di Venezia Est, finché è stato fermato poco prima della 6 dalla Polizia stradale nelle vicinanze di Conegliano (Treviso). Le immediate segnalazioni da parte di altri conducenti lungo l'arteria autostradale hanno permesso alla società concessionaria Aspi di attivare gli avvisi luminosi sulla tratta, ed evitare che si verificassero incidenti. Sanders è stato denunciato. ipp

Sanders, guardia di 196 cm, nato a Portland negli Stati Uniti il 16 febbraio 1995, era reduce - come riferisce il Gazzettino - da una serata di festa nel Veneziano dopo la vittoria della Reyer in Eurocup.

"L’Umana Reyer Venezia, preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto Victor Sanders - si legge nel comunicato della Reyer - Tale condotta, ferma ogni responsabilità di legge del suddetto atleta, si pone in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer – fortemente condivisi con i suoi affezionati partecipanti, sostenitori e Partner con i quali la Società si pregia di collaborare – che la stessa ha voluto attestare attraverso la certificazione ESI2010, ottenuta nel 2010 come primo ente sportivo professionistico dall’Istituto Certificazione Etica nello Sport. Di conseguenza, anche al fine di tutelare i sopracitati valori e la propria immagine e reputazione nella maniera più appropriata, la Società adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle Autorità competenti".