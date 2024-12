Eurolega: impresa Virtus, Baskonia ko in extremis

Si tratta del primo successo dopo sei ko consecutivi per le V nere, arrivato contro l'ex squadra del neotecnico Dusko Ivanovic. Quest'ultimo perde Belinelli per un problema muscolare nel pre-gara, ma i suoi partono bene e trovano il 5-2 con la tripla di Pajola. Moneke sorpassa (7-5) e dà il via a un'autentica lotta punto a punto. La Virtus tocca il +5 con Clyburn nel primo quarto, ma si fa raggiungere nuovamente: è 21-21 dopo il primo parziale. Si riparte da questo punteggio e subito ecco due triple per mantenere il pareggio, che non viene scalfito dal +4 felsineo e dalla tripla di Grazulis che vale il 36-32. Hall e Howard riportano sotto il Baskonia, ecco il 38-38 a metà gara. Nel terzo quarto regna ancora l'equilibrio, nonostante i tentativi di fuga dei baschi: Clyburn riporta sotto la Virtus sul 57-56 e sbaglia il libero del pari. L'ultimo quarto è al cardiopalma, perché Howard e Rogkavopoulos firmano il +6 per il Baskonia e Hackett esce per il quinto fallo. La Virtus sembra spacciata, ma si risveglia nei secondi finali. Merito di Grazulis e Clyburn che, insieme agli errori del Baskonia nei liberi, tengono aperta la gara. A 4.5 secondi dal termine i padroni di casa sono sul +3, ma sale in cattedra Clyburn: tripla da distanza siderale per il pari e libero guadagnato per interferenza a canestro di Moneke. Ecco dunque l'82-81 a 1.9 secondi dal termine, che consegna il successo alla Virtus. Clyburn è il top-scorer con 23 punti davanti a Shengelia (16), non bastano i 19 punti di Rogkavopoulos al Baskonia (6-9 il suo score). Le V nere salgono così a tre vittorie (e 12 ko), agganciando l'Alba Berlino.