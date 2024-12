Basket, Serie A: Trento fa dieci su dieci, Bologna sbanca Milano. Ok Reggio Emilia

Parte bene in campionato il post Banchi di Bologna, che si impone 82-73 sul parquet di Milano. In avvio l’Armani prova a scappare via con Mirotic, ma la Segafredo torna subito sotto grazie ad un’ottima difesa. Al termine del primo periodo gli ospiti sono avanti 24-22, ma gli emiliani fanno la vera differenza nel secondo quarto: Clyburn e Shengelia trascinano le V-nere fino al vantaggio a due cifre, sul 53-42 all’intervallo. L’Olimpia al rientro in campo dopo la pausa lunga si riavvicina, ma Zizic e ancora una volta Clyburn salgono in cattedra per portare la Virtus al +13 (66-53) a seicento secondi dalla fine. Le triple di Mirotic e la fisicità di Diop fanno ritornare in partita ancora una volta l’EA7, che a poco più di cinque minuti dalla sirena finale è a -5. Nel finale la difesa dei bianconeri fa la differenza, con gli uomini di Jakovljevic che portano a casa il successo. Ottava vittoria per Bologna in dieci partite, quarto ko per Milano.