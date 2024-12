Virtus, presentato Ivanovic: "Credo nella squadra e in questi giocatori"

Il nuovo coach della Segafredo, che non ha guidato la squadra contro Stella Rossa e Olimpia Milano per questioni burocratiche, è stato presentato alla stampa alla palestra Porelli dopo l'allenamento di stamattina: “Sono molto felice di essere a Bologna, è una grande squadra con dei grandi giocatori. Credo in questa squadra e credo in questi giocatori, penso abbiano il carattere giusto e siamo pronti a lottare. Il destino ha voluto che la mia prima partita sia proprio contro il Baskonia e l’ultima partita lo scorso anno fosse proprio contro la Virtus, è una partita speciale per me. Credo nei ragazzi e credo possiamo migliorarci. Il focus dei primi giorni? Dobbiamo essere una squadra e giocare insieme, crederci. La Virtus ha sempre giocato bene, ma ha perso tante partite per pochi punti. Un po’ di sfortuna, ma questo è il basket e questo può cambiare e aiutare i giocatori anche mentalmente a vincere queste partite. Toko e Achille? Abbiamo vinto un campionato spagnolo insieme, sono ottimi giocatori e brave persone. Non sono cambiati, hanno un buon carattere e vogliono vincere. 14 giocatori sono abbastanza per Eurolega e LBA? Vedremo, in questo momento sì ma vedremo quando giocheremo più partite. L’importante è che chiunque sia qui lotti e giochi bene, mettendo il 100%. L’aspetto che ti ha soddisfatto di più nella vittoria contro Milano? La squadra ha fatto un ottimo lavoro in difesa e ha avuto pazienza. Andremo a Baskonia pronti a lottare e i giocatori lo sono".