Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'infortunio al piede sinistro occorso a Will Clyburn durante Reggio Emilia-Virtus potrebbe togliere l'ex Efes dalla lista dei disponibili per la prossima gara di Eurolega della Vu Nere. Senza ancora diagnosi certe, appare comunque complicato che venerdì 10 gennaio, alle 20.45, l'ala americana sia tra i 12 a referto alla Segafredo Arena.