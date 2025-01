"Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso della gara di Campionato con Reggio Emilia, Will Clyburn ha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore si sottoporrà a trattamenti specifici, verrà rivalutato periodicamente e rimarrà assente dalle competizioni per un periodo non inferiore alle 10 settimane": questo il comunicato appena rilasciato dalla società bianconera.