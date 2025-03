Trieste, Christian: "Abbiamo una città intera che ci spinge"

L'85-73 del PalaTrieste contro Treviso riporta i giuliani alla vittoria, dopo gli stop con Brescia in LBA e la sconfitta con Trento in Coppa Italia. Questo il commento nel post-partita di coach Jamion Christian, ai microfoni di DAZN: "Nonostante le assenze di Ross e di Valentine siamo riusciti a mantenerci uniti. E questo ha fatto la differenza. Amo la passione e la conoscenza del basket del nostro pubblico e siamo veramente felici di tornare a giocare davanti a loro. Ci hanno sospinto fino in fondo, abbiamo una intera città che ci spinge"