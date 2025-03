Reggio Emilia, Chillo: "Bel primo passo in un mese di partite pesanti"

Dopo la netta vittoria dell'anticipo di Serie A sulla Dinamo Sassari, l'Unahotels guarda già agli impegni di BCL (sfida con Manresa mercoledì 5, ore 20). Di questo e altro ha trattato Matteo Chillo, ala grande dei biancorossi, con le parole riportate sulla Gazzetta di Reggio: "Riprendere bene dopo la pausa non è mai facile, una vittoria del genere fa stare tutti più tranquilli. Con Sassari è stata una grande vittoria, ed era una partita non scontata. Venivamo da due settimane di lavoro e allenamenti intensi, avevamo bisogno di tornare alle sensazioni e al feeling del campionato e delle gare ufficiali. Secondo me, la prima partita dopo la pausa è sempre molto difficile, e noi l'abbiamo approcciata bene. Siamo partiti un po' contratti, in avvio, ma poi siamo migliorati nettamente, già nel secondo quarto. Nel secondo tempo è stato proprio un dominio, siamo stati bravi soprattutto in difesa, abbiamo lasciato 21 punti nel secondo tempo e 58 in totale a Sassari, non è poco. E tutti siamo stati presenti, dal primo all'ultimo, pubblico e spettatori inclusi. Un bel primo passo per un mese denso di partite pesanti, tutte da vincere per un motivo o per l'altro. Sarà un marzo tosto, così come lo sono stati diversi altri mesi, penso a dicembre e a gennaio. Noi dobbiamo cercare di far valere il fattore PalaBigi: avremo tante partite in casa di disputare. L'importante è mantenere la rotta e lavorare seriamente, come abbiamo fatto in queste due settimane, in cui ci siamo allenati davvero bene".