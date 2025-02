Regione Piemonte: "A Torino anche le prossime due Final Eight"

Dopo l'anticipazione del presidente di LBA Umberto Gandini in conferenza stampa di un accordoverbale anche per il 2026, a confermare la volontà di rimanere a Torino per le prossime edizioni della Final Eight arriva anche da Marina Chiarelli, Assessora al Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari Opportunità e politiche giovanili della Regione Piemonte. Queste le sue parole, su Tuttosport: "Stiamo ragionando per ospitare a Torino anche le prossime due edizioni della Final Eight. La Regione Piemonte è disponibile a continuare il percorso. Ma per formalizzare gli accordi occorre rispettare le procedure".