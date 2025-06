Come riportato da Francesco Pioppi (Il Resto del Carlino), le prossime ore potrebbero essere decisive per l'accordo tra il DS Sambugaro e Troy Caupain. Il classe '95 americano, già visto in LBA con Brescia e in A2 con Udine, è reduce da un paio di annate in BCL tra Spagna (Murcia) e Francia (Strasburgo): da capire, con lo sviluppo delle operazioni, se l'UNAHOTELS lo abbia immaginato nello spot di play o quello di guardia.