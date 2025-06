Le fonti consultate da Superbasket e Il Resto del Carlino confermano i dettagli delle prime mosse di mercato del DS Sambugaro per la Reggiana di coach Priftis: il contratto annuale con opzione per l'ex Brescia e Udine, reduce dall'annata a Strasburgo, sarà stipulato come alternativa in regia a Cassius Winston; non specificata la durata dell'offerta di ingaggio proposta al 2007 dell'Olimpia Milano, in odore di passaggio in NCAA al termine del percorso liceale in Italia (estate 2026).