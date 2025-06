Tortona, casting tra italiani per il ruolo di playmaker

Come riferito da Il Piccolo (ed. Alessandria), la Bertram Yachts di coach Fioretti e del GM Vacirca starebbe concentrando le proprie attenzioni sul reparto guardie per costruire la nuova Tortona. Senza contare su Kuhse (certa la partenza), Candi (in arrivo biennale a Venezia) e Denegri (probabile ritorno a Cremona), i profili più gettonati paiono Alessandro Cappelletti e Diego Flaccadori: il primo, sul piede di partenza a Sassari, sarebbe più facilmente raggiungibile, considerati gli ottimi playoff del '96 bergamasco con l'Olimpia Milano.