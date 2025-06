Italia, Capobianco: "Raccogliamo un risultato importante"

Il CT delle azzurre, tornate in semifinale agli Europei a 30 anni dall'ultima volta, ha commentato così il 76-74 d.t.s. di Atene sulla Turchia: "Lo dico da settimane, questo gruppo non ha smesso di lavorare con passione e attenzione neanche un giorno. Oggi raccogliamo un risultato importante tornando in semifinale a 30 anni da Brno, sono orgoglioso di questo gruppo e della sua capacità di reagire ai momenti delicati, come a Bologna. La Turchia è una squadra molto difficile da affrontare, ha stazza e velocità e tanta esperienza ma l’avevamo preparata bene: come sempre quando siamo andati in difficoltà abbiamo reagito di squadra, non solo con le nostre individualità".