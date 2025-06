Questo il comunicato ufficiale rilasciato dall'ufficio stampa della squadra di coach Spahija: "L’Umana Reyer Venezia desidera esprimere il proprio ringraziamento, per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata, a Juan Manuel Fernandez, Davide Moretti e Aamir Simms, che non faranno parte del roster orogranata per la stagione sportiva 2025/26. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere. In bocca al lupo ragazzi!".