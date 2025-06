Udine, il quarto arrivo straniero è Eimantas Bendzius

Nato il 23 aprile 1990 a Klaipeda, in Lituania, muove i primi passi nel mondo della pallacanestro con il Rytas Vilnius, uno dei vivai più importanti del Paese. Per crescere e accumulare esperienza viene girato in prestito al Perla Vilnius, con cui inizia a farsi notare già a 19 anni, debuttando nella massima serie lituana. Il ritorno al Lietuvos gli apre le porte delle competizioni europee più prestigiose, portandolo a calcare i parquet di Eurolega ed Eurocup, dando così inizio a un percorso internazionale ricco di esperienze. La stagione 2014-2015 segna la sua prima avventura lontano dalla Lituania: vola in Polonia, al Trefl Sopot, prima di approdare in Spagna, dove rimane per tre stagioni con la maglia del Rio Natura Obradoiro. Qui si distingue anche per la sua versatilità, coprendo il ruolo di ala piccola e chiudendo con una media di 11 punti a partita nel competitivo campionato ACB. Dopo il triennio spagnolo torna in patria, ancora una volta al Rytas Vilnius, con cui vince la Coppa di Lituania nella stagione 2018-2019 e disputa per due anni l’Eurocup, confermandosi giocatore di livello europeo. Poi l’Italia, alla Dinamo Sassari. 5 stagioni, la nomina di capitano e medie che certificano la sua costanza di rendimento con 14 punti e il 43% da tre mantenuto nel corso dei campionati e diventando il secondo miglior marcatore della storia del club. La Serie A ormai lo conosce bene e non vediamo l’ora possa infiammare il Carnera con i suoi canestri. La società dà il benvenuto a Eimantas Bendzius, certa che saprà integrarsi al meglio e contribuire agli obiettivi stagionali dell’Apu Old Wild West Udine!". L'accordo, a meno di sorprese, è di durata annuale.