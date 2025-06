Abass: "Io in Italia? Ho un triennale a Dubai, non mi muovo"

Intervistato da La Provincia di Como, Awudu Abass (ala di Dubai BC, sotto contratto sino al giugno 2027) ha parlato di un possibile interesse nel tornare a giocare per una squadra italiana: "Ho un triennale, di certo non mi muovo. Io a Milano? Indiscrezione destituita del benché minimo fondamento. Non ho alcuna intenzione di muovermi. Perché non sposti la famiglia da un posto del genere dopo solo un anno. Tra l'altro ci troviamo molto bene in città e siamo contenti della scelta fatta. Questo è un Paese che fa molto per le famiglie e che tende a favorirle. Bilancio del primo anno negli Emirati? In Aba Liga il nostro cammino si è interrotto all'altezza delle semifinali nella serie al meglio delle tre partite con il Partizan Belgrado, che abbiamo perso 2-1. Il rammarico è di aver giocato "così così" quella serie, ma della stagione nel suo complesso non posso che essere soddisfatto. Eravamo un gruppo di giocatori che mai aveva giocato insieme e dal nulla abbiamo costruito qualcosa d'importante. E il prossimo anno saremo in Eurolega".