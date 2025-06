Cremona, due italiani nel mirino tra guardie e ali

La Provincia riporta "trattative ben avviate", da parte della dirigenza guidata dal GM Andre Conti, per due nuovi ingressi nel pacchetto italiano a disposizione di coach Brotto: per Giovanni Veronesi, la cui partenza da Sassari è certa, si tratterebbe di un ritorno nella bassa Lombardia dopo il 2018/19 vissuto coi "cugini" della JuVi; per Davide Casarin, nonostante la concorrenza della Virtus Bologna, l'aumento potenziale di minutaggio sia nei confronti dei campioni d'Italia che in quelli della Reyer Venezia dovrebbe bastare a convincere il 2003 di Mestre.