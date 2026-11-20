Nel 2024/2025 inizia la stagione con il Borac Cacak, dove scende in campo in ABA League, il campionato dei paesi balcanici, prima di tornare in Turchia, questa volta al Pinar Karsiyaka. Spazio poi per un’esperienza in LNB Elite, primo campionato di Francia, a Le Portel, e un passaggio al Bursaspor, nuovamente in terra turca. In entrambe le formazioni ha realizzato 15 punti di media. Nei primi mesi di questa stagione Smith ha giocato a Mersin, ancora in Turchia.