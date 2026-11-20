Il comunicato della società:
BENVENUTO MIKE SMITH
Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha il piacere di dare il benvenuto a Michael Soloman Smith, playmaker americano di 180 cm per 84 kg, nato il 13 ottobre 1997 a Burr Ridge, Illinois.
Nel corso della propria carriera ha giocato in diversi paesi europei quali Polonia, Germania, Serbia, Francia e, soprattutto, Turchia da dove proviene proprio ora.
LE DICHIARAZIONI
Simone Giofrè (General Manager): “Accogliamo Mike dandogli il benvenuto ed augurandogli di riuscire ad inserirsi in tempi rapidi all’interno della squadra”.
LA CARRIERA
Dopo aver iniziato la propria carriera universitaria a Columbia, Smith chiude il periodo collegiale con i Michigan Wolverines. In seguito raccoglie un’esperienza in G-League con i Sioux Falls Skyforce, development team dei Miami Heat. Nella lega di sviluppo della NBA realizza quasi 10 punti di media, dando poi il via alla sua carriera professionistica in Nuova Zelanda. Con i Wellington Saints viaggia a 19.1 punti di media.
Il play classe 1997 risponde poi alla chiamata dell’Enea Astoria Bydgoszcz, squadra polacca con cui, nella stagione 2022/2023, totalizza 16.1 punti a gara. L’anno seguente, dopo una breve parentesi a Rostock, in Germania, si sposta al TED Kolejliler di Ankara, in Turchia.
Nel 2024/2025 inizia la stagione con il Borac Cacak, dove scende in campo in ABA League, il campionato dei paesi balcanici, prima di tornare in Turchia, questa volta al Pinar Karsiyaka. Spazio poi per un’esperienza in LNB Elite, primo campionato di Francia, a Le Portel, e un passaggio al Bursaspor, nuovamente in terra turca. In entrambe le formazioni ha realizzato 15 punti di media. Nei primi mesi di questa stagione Smith ha giocato a Mersin, ancora in Turchia.