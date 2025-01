Trieste, Candussi avvisa: "Con Milano mille motivazioni e zero pressioni"

Il 30enne di Palmanova aveva contribuito con 5 punti in 13' nell'affermazione di fine settembre sull'Olimpia, ma ha addirittura aumentato il rendimento col passare dell'anno (7 punti e 1.3 rimbalzi di media in 16 gare stagionali): "A parte qualche buona partita a Pesaro (2015/16, nda), in Serie A non ero mai riuscito a ritagliarmi uno spazio importante. Ci sono stati infortuni, difficoltà: col senno di poi avremmo potuto trovarci in una situazione ancora migliore (10 vittorie e 6 sconfitte, 5° posto)".