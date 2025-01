Trieste, è un viaggio da sogno: dall'A2 alle Final Eight di Coppa Italia

Nel successo al supplementare al PalaMangano che è valso il pass per la Coppa Italia pesano i 25 punti con 7 assist e 5 rimbalzi di Colbey Ross, che ha così parlato al termine della gara: "Non era facile vincere qui. Siamo stati bravi a farlo in un match nel quale ognuno di noi ha messo un mattoncino importante". Un concetto ribadito anche dal General Manager di Trieste, Michael Arcieri: "È stata una vittoria incredibile. La cosa bella è che quando non abbiamo giocato bene e loro erano avanti abbiamo sempre trovato l’energia per fare le giocate che ci hanno riportato in parità e poi per vincere una partita fondamentale per la squadra. Ogni partita è importantissima, ma specialmente questa, che ci ha qualificato per la Coppa Italia. Una partita impegnativa, ma alla fine molto bella". Nelle parole di Arcieri c'è tutta l'emozione di una piazza che ha intenzione di dimostrare a tutti che non è per le prime otto d'Italia per caso.