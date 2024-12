Torna Colbey Ross, torna la vittoria: Trieste riprende la corsa

Lo strappo decisivo di Trieste nella vittoria per 78-70 sulla Virtus Bologna ha un nome e un cognome: Colbey Ross, che si è preso di diritto il premio di MVP del match. Il play americano, a dire il vero non particolarmente incisivo nel corso dei primi 30 minuti di gara, ha letteralmente svoltato la situazione nell'ultimo quarto: 9 punti per il 76-65, una fiammata che ha portato alla prima sconfitta ufficiale per Ivanovic sulla panchina delle V Nere e interrotto la striscia negativa di Trieste che durava da quattro gare. A fine serata, in totale, sono 19 punti per Ross, lodevole anche per la forza d'animo: l'ex-MVP di LBA Serie A ha infatti dovuto stringere i denti per un problema fisico che l'ha messo fuori causa nelle ultime settimane. Un recupero che si è rivelato decisivo per i giuliani.