Super Uthoff accende Trieste: che partenza contro Reggio Emilia

Sorpresa non è la parola che possiamo associare a Uthoff: dopo il deludente 0 all'esordio contro Milano (in 35 minuti, 0/2 da due e 0/5 da tre), ha sempre contribuito da protagonista: nelle altre 15 giornate è andato 13 volte in doppia cifra e, nelle due in cui non ci è riuscito, si è fermato appena sotto (9 contro Varese e 8 contro Trento).