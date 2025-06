Stando a quanto specificato da La Nuova di Venezia e Mestre, il percorso di Leonardo Candi con la Bertram Yachts Tortona potrebbe concludersi con la scadenza naturale del contratto triennale firmato nel 2022. Per il 28enne bolognese si parla infatti di un accordo biennale in procinto di essere firmato con la Reyer Venezia, in cerca di un esterno italiano con cui irrobustire la rotazione di coach Spahija.