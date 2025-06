Cancellieri: "Le chiavi della mia Trento? Correre e picchiare tanto"

Ospite di "Basket on ER" su Icaro TV, il nuovo coach della Dolomiti Energia Trentino ha parlato di ciò che si aspetta dal mercato estivo dell'Aquila e dal progetto bianconero per la prossima stagione: "Sapevo che ci sarebbero state partenze importanti come quelle di Niang e Ellis, fanno parte del progetto. Sarei fiero di partecipare alla formazione di altri talenti come loro: sarebbe bellissimo. Il mio desiderio è vincere ma farlo seguendo una corretta progressione e penso che Trento sia il posto migliore per riuscirci. La mia filosofia? Non penso che vedrete grandi differenze rispetto allo stile di gioco di Galbiati, allenatore che stimo e rispetto. Mi piacerebbe un'Aquila che difenda forte, pressi l'avversario e abbia un atteggiamento garibaldino. Credo che una pallacanestro fatta di tanti possessi rientri non solo nei miei desideri ma anche nell'identità del club. Stiamo lavorando per allestire una squadra sbarazzina, vivace, in cui tutti combattano uno per l'altro. Le parole chiave? Correre e picchiare tanto. A meno di sorprese faremo ancora l'Eurocup, ne avrei molta voglia".