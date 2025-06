Brescia, Poeta: "Contenti e orgogliosi di giocare la prima finale scudetto nella storia di Brescia"

Il coach della Germani ha presentato la prima gara della serie con Bologna che assegnerà lo scudetto. "Siamo contenti e orgogliosi di prendere parte alla prima finale scudetto nella storia di Brescia. Ci attende una serie a fronte della Virtus Bologna, una società tra le più titolate di sempre e che non ha bisogno di presentazioni. Sono una formazione molto forte dotata di giocatori vincenti, abituati a giocare questo tipo di partite e guidati da un allenatore esperto e di successo come coach Dusko Ivanovic. La Virtus ha saputo costruire le proprie vittorie grazie ad una forte identità difensiva, come testimoniato dalle tre gare di semifinale con Milano, quando hanno concesso ai biancorossi una media di 74 punti. Nella fase offensiva, invece, Bologna è brava a costruire molte situazioni efficaci da dentro l’area, in post basso tramite la possibilità di schierare diversi giocatori forti nell’uno contro uno".