Bologna, Parente: "Brescia un campo insidioso"

Daniele Parente, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Affrontiamo una trasferta su un campo insidioso, contro una squadra che nelle ultime stagioni è stabilmente nelle prime posizioni di classifica. Hanno avuto tempo per prepararsi al meglio: la chiave sarà avere una tenuta difensiva solida e costante per 40′, perché ci troveremo di fronte al terzo miglior attacco del campionato, con ben 6 giocatori in doppia cifra di media per punti segnati. Servirà uno sforzo difensivo di squadra e in attacco dovremo essere bravi a interpretare il ritmo della partita".