Nenad Jakovljevic, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: “Affrontiamo Napoli, una squadra versatile con tanti punti nelle mani offensivamente parlando, come lo dimostrano le ultime partite. Continuiamo ad avere il focus sulla difesa, cercando di limitare il talento offensivo dei nostri avversari sia dal perimetro che sotto canestro, inoltre possono contare su giocatori di esperienza non solo in Campionato ma anche in EuroLeague.”