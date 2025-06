Sergio Paparelli: "Riportata Cantù dove la storia impone di stare"

Il vicepresidente dell'ultima neopromossa in LBA ha parlato a La Provincia di Como, iniziando col resoconto dei complimenti e dei riconoscimenti per la cavalcata conclusa col 3-0 su Rimini: "La conquista della serie A è stata una grande soddisfazione e un momento davvero emozionante dice Una soddisfazione meritata per tutti coloro che fanno parte di Pallacanestro Cantù, Cantù Next, Cantù Arena, Cantù Sport Holding, Tutti Insieme Cantù; per i giocatori, che non hanno mai mollato, i dirigenti, lo staff, i medici, i fisioterapisti, gli Eagles e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. A loro va un mio sincero ringraziamento per averci creduto quando sembrava tutto perso, e aver riportato la Pallacanestro Cantù dove merita e dove la sua storia le impone di stare. Questa promozione è anche uno sprone a continuare con il massimo impegno nella realizzazione dell'Arena: dobbiamo tenere fede al nostro obiettivo di giocare nel nuovo impianto la stagione 2026/2027. È una pressione in più, ma la accettiamo con piacere".