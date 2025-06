Bologna, Ivanovic: "Grande vittoria di squadra: abbiamo giocato forte"

Il coach della Virtus esprime la sua felicità per la vittoria del Forum in gara-3 contro Milano: "Ripeto quello che ho detto dopo gara 1: dobbiamo essere pronti a disputare cinque gare molto vicine nel punteggio. Lo siamo stati stasera, dovremo esserlo per le prossime due partite, questo è molto importante. Polonara è rientrato a casa in accordo con lo staff medico. Clyburn proveremo a recuperarlo se sarò possibile, nei prossimi giorni. Il lavoro di voi giornalisti è di trovare i due giocatori migliori, ma io dico che questa è una vittoria di squadra. Tutti hanno giocato forte in attacco e difesa per ottenere questa vittoria".