Biligha: "Cavina preparatissimo, mai sottovalutare Cremona"

BASKET

Il nuovo centro di Tortona presenta la prima sfida di campionato. "Difficile giocare contro la Vanoli, dovremo imporre il nostro ritmo"

Tortona è pronta a ricominciare. Lo farà anche da Paul Biligha, una delle novità della nuova stagione dopo l'esperienza di Trento con la Dolomiti Energia. Il centro è pronto a mettere la sua lunga esperienza al servizio di coach De Raffaele, che ha espresso più volte la sua felicità per il suo ingaggio e per il roster allestito. Biligha, invece, ha espresso ai nostri microfoni il suo pensiero sullo stato attuale della squadra.

"Abbiamo fatto un bel ritiro, abbiamo lavorato bene nelle ultime quattro settimane, da quando ci siamo ritrovati.

Le partite sono andate in crescendo contro avversarie più e meno forti. Stiamo lavorando bene, inserendo i ragazzi nuovi che stanno scoprendo tutto del basket italiano: regole, ritmi di gioco, il metro degli arbitri.

Arriviamo in campionato con delle convinzioni e con alcune cose su cui dobbiamo lavorare".

Vedi anche Basket LBA, il power ranking del campionato a un mese dal via

Tra le tante canotte indossate (spiccano quelle di Milano e Venezia) c'è anche quella di Cremona, prima e prossima avversaria in campionato. Sarà gara da ex per lui e per Davide Denegri, che nella scorsa stagione è esploso sotto la guida di Demis Cavina.

"Un avversario sempre tosto, mai da sottovalutare, con un allenatore come Cavina che imposta sempre dei sistemi molto difficili da contrattaccare, è molto bravo tatticamente. Starà a noi imporre il nostro ritmo".