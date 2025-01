La Bertram Derthona Tortona si arrende in volata per 80-79 sul campo dei tedeschi di Wurzburg nel primo match del Round of 16 di BCL. Il tabellino: Zerini, Vital 23, Kuhse 5, Gorham 11, Candi, Denegri 18, Strautins 4, Baldasso 6, Kamagate 10, Biligha, Severini, Weems 2.