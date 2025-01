La Bertram Derthona Tortona conquista per 69-59 Gara 1 del play-in di BCL contro il Peristeri Domino’s e avrà un match point per il Round of 16 il prossimo martedì in Grecia. Il tabellino: Zerini 3, Vital 3, Kuhse 16, Gorham 3, Candi 7, Denegri, Strautins 5, Baldasso 9, Kamagate 8, Biligha 4, Severini 2, Weems 9.