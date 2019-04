Nba playoff al via: Toronto passeggia, occhio a Utah e Indiana

11/04/2019 di GABRIELE CATTANEO

MILWAUKEE–DETROIT 4-1 Una squadra ben organizzata e l’Mvp della Lega possono lasciar andare al massimo una partita BOSTON–INDIANA 4-3 I Celtics sono favoriti, ma devono ritrovare il proprio equilibrio. I Pacers sono tosti soprattutto in casa PHILADELPHIA–BROOKLYN 4-2 I Nets sono la vera sorpresa della stagione, ma ancora inesperti per far cadere una delle favorite a Est TORONTO–ORLANDO 4-1 Il primo turno è una formalità per i Raptors

WESTERN CONFERENCE

GOLDEN STATE–LA CLIPPERS 4-2 Purtroppo per Gallinari i Warriors sono destinati a un altro anello. Due vittorie per un finale di stagione comunque positivo

HOUSTON–UTAH 4-3 Alla fine Harden riuscirà a trascinare i Rockets, ma guai a escludere la sorpresa con i Jazz

PORTLAND–OKLAHOMA CITY 2-4 Portland è un campo difficile da superare, ma l’assenza di Nurkic consegna ai Thunder il ruolo di favoriti per con una testa di serie inferiore

DENVER–SAN ANTONIO 2-4 L’esperienza contro la freschezza. Giocare in Colorado non è mai facile, ma difficile pensare che gli Spurs escano al primo turno. Belinelli può continuare a sognare