Nba, Nowitzki annuncia il ritiro in lacrime: addio a Dallas dopo 21 stagioni

10/04/2019

Dopo essere stato nell'aria per mesi, adesso è ufficiale: Dirk Nowitzki ha annunciato che questa è stata la sua ultima stagione Nba e lo ha fatto davanti al suo pubblico, accorso in massa all’American Airlines Center per salutare WunderDirk per l'ultima volta dopo 21 stagioni leggendarie, vissute sempre con la maglia dei Dallas Mavaricks. Addio in lacrime per il tedesco, che dopo la gara vinta contro Phoenix (in cui ha segnato 30 punti come non gli capitava da tre anni), con la luce puntata solo su di lui e con la voce rotta dall’emozione, ha annunciato: “Questa è la mia ultima partita casalinga”. "Sto provando a respirare come mi hanno insegnato a yoga ma non sembra funzionare - ha aggiunto molto emozionato - Per me è stato un anno davvero duro, soprattutto fisicamente. Voglio ringraziare i miei compagni per essermi stati vicini. Ne ho avuti circa 200 lungo la mia carriera e sono stati tutti grandiosi. Abbiamo fatto una cavalcata incredibile, nonostante tutti gli alti e bassi, con voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco. Il vostro supporto è stata la cosa che ho più apprezzato".