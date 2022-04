Basket, Virtus Bologna 10 e lode: vetta solitaria in Serie A

Due sono gli anticipi della 25esima giornata di Serie A di basket nella giornata odierna e due sono le vittorie in trasferta. La Virtus Bologna balza in vetta alla classifica da sola, in attesa della partita dell’Olimpia Milano di domani a Sassari, dopo il 92-81 a Trieste: Weems e Jaiteh impongono all’Allianz la settima sconfitta consecutiva in campionato. Jones e Delfino trascinano Pesaro nell’80-76 contro Tortona e ipotecano la salvezza.

italyphotopress