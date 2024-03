Basket, Venezia contro Milano per riscattarsi: "Vogliamo giocarcela alla pari"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il numero uno dell'Umana Reyer, Federico Casarin, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni

L'Umana Reyer Venezia si prepara a una delle sfide più attese del weekend di basket: al Taliercio arriva l'EA7 Emporio Armani Milano. L'obiettivo è senz'altro il riscatto, considerati i due precedenti stagionali dominati dall'Olimpia. Di questo e tanto altro ne abbiamo parlato con il presidente degli orogranata, Federico Casarin: “L’importante è affrontarla. Quest'anno l’abbiamo incontrata due volte e forse abbiamo espresso il peggior basket della stagione. Sicuramente anche per le qualità e le capacità tecnico-organizzativa di Milano. Vorremmo affrontarla alla pari, cercare di giocare alla pari loro. Sarebbe già un bel risultato. Arrivare fino in fondo e giocarci le nostre chance per cercare di batterli e di portare un risultato importante a casa”.

Senz'altro una gara molto attesa: “È innegabile che le partite contro Milano, Bologna, anche il derby con Treviso sono le partite più sentite dalla tifoseria e sono partite di grande spessore. Per quanto riguarda quella contro Milano: affrontiamo una squadra di Eurolega, una squadra costruita per vincere in Italia e in Europa, che ha avuto dei momenti di difficoltà dovuti anche a delle situazioni di infortuni che l'hanno penalizzata. Una squadra con un roster, con uno staff tecnico di primissima fascia europea. Per noi sarà un banco di prova importante, vogliamo giocare alla pari, cercare di far divertire il nostro pubblico, di regalare emozioni e di essere protagonisti in una partita che ci vedrà affrontare una delle squadre più forti del campionato”.

© Ufficio Stampa

Il Taliercio sarà ancora sold-out, la squadra ha legato molto con la città: “Penso che il sold-out sia una gratificazione del progetto, una gratificazione di quello che le squadre stanno facendo. Non solo in campo, ma anche della programmazione fatta dal club. La risposta del pubblico è importante, ci gratifica del lavoro che stiamo facendo. È chiaro che poi anche i risultati dicono la loro, nel senso che sia la squadra femminile che la squadra maschile stanno cogliendo risultati importanti. La squadra femminile in Europa è arrivata fino alla semifinale, disputando una stagione europea di primissima fascia e di conseguenza anche il pubblico ci crede e noi ci crediamo. Insieme siamo convinti che possiamo ottenere soddisfazioni”.

Come sta la squadra? “In questo momento stiamo ancora aspettando di essere al completo. Quest'anno, per quanto riguarda la squadra maschile, abbiamo avuto tanti infortuni e non ultimo quello di Jordan Parks che è dal 10 di gennaio che è fuori. Attendiamo il suo rientro per poter poi ricominciare a creare quella sinergia di squadra che ci ha visto giocare poche partite. E in quelle poche partite abbiamo giocato il basket che coach Spahija gradisce. Abbiamo ottenuto risultati importanti, penso a Scafati, ma purtroppo anche una battuta d'arresto contro Sassari, che ha dimostrato di essere una squadra in forma. Per quanto ci riguarda, siamo convinti di continuare su questa strada. Guardiamo avanti con grande serenità e fiducia”.