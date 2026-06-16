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Basket, Venezia batte Milano in gara-3 e tiene aperta la finale Scudetto

La Reyer si impone 109-97 con le spalle al muro: super Parks da 22 punti

16 Giu 2026 - 22:14
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Venezia non ci sta: batte Milano 109-97 in gara-3 dei play-off di Serie A di basket e tiene aperta la finale Scudetto contro l’Olimpia. Dopo i primi due successi dei ragazzi di Peppe Poeta l’Umana trova il guizzo grazie ad un terzo quarto super. A trascinare i veneti ci pensano Parks (22 punti), Cole (18 punti) e Tessitori (15 punti). All’Armani non bastano i 22 di Brooks e i 20 di Bolmaro, primo match point fallito dall’EA7.

Non è ancora chiusa la finale Scudetto di Serie A di basket: Venezia piega Milano 109-97 in gara-3 e si regala un’altra speranza di arrivare alla “bella”. Equilibrio perfetto sia nel primo quarto che nel secondo, dopo i primi venti minuti di gioco il punteggio è in perfetta parità sul 50-50 con dei protagonisti ben definiti: Wiltjer e Tessitori spingono la Reyer, mentre l’Olimpia è trascinata da un super Shields e da Bolmaro. Il vero capolavoro della squadra di Spahija arriva dopo la pausa: 36 punti segnati e solamente 19 subiti, per prendere il largo nel segno di Cole, Parks e Horton. I padroni di casa sono avanti 86-69 a seicento secondi dal termine, e le cose nell’ultimo periodo non cambiano. La Reyer mantiene il vantaggio (nonostante Brooks inizi a segnare tanto per i biancorossi), chiudendo la pratica con il definitivo 109-97. Ben sei uomini in doppia cifra per Venezia: Parks (22), Cole (18), Tessitori (15), Horton (15), Bowman (15) e Wiltjer (14), per rimanere in vita nella serie. 

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