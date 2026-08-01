Europei canottaggio: cinque medaglie per l'Italia dopo la prima giornata

Agli Europei di Varese, al termine della prima giornata di finali, l'Italia conquista cinque medaglie. Nelle specialità olimpiche, bronzo per il due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e per il due senza maschile (Matteo Lodo, Giovanni Codato). Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 (Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, timoniera Chiara Reto). Nelle specialità non olimpiche, i successi firmati dal doppio Pesi Leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e dal doppio Pesi Leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Nel complesso, quindi, Italia sul podio cinque volte con due ori, un argento e due bronzi.Il due senza femminile di Meriano e Codato, in una finale dominata dalla Romania, lotta sino all'arrivo per l'argento che sfuma per un secondo e diciotto centesimi a vantaggio della Repubblica Ceca. Una medaglia importante, segnale di continuità dopo la storica vittoria alla Henley Royal Regatta.
Dopo il bronzo in Coppa del Mondo vinto un mese e mezzo fa a Plovdiv, il due senza maschile di Lodo e Codato chiude ancora terzo a poco più di tre secondi dalla Romania: finale di gara palpitante, con gli azzurri preceduti di soli 49 centesimi dalla Lituania e bravi a contenere gli attacchi della Grecia. Due finali, quelle del due senza, una a un quarto d'ora di distanza dall'altra con l'abbraccio tra i fratelli Alice e Giovanni Codato e la premiazione della gara maschile effettuata dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.Grande prova anche per il quattro con mix PR3. Pararowing azzurro d'argento grazie alla compattezza espressa da Osualdini, Frank, Foresti e Litvinchuk (tim. Reto) in una gara in cui a vincere è la Gran Bretagna con la Francia al terzo posto. La conferma del valore dell'Italia nel settore Pesi Leggeri è sancita dagli ori conquistati dalle giovani coppie del doppio: Christoforakis-Borgonovo e Sali-Schincariol. L'Italia raggiunge poi due quinti posti con il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva e con il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Sesto posto per il quattro senza maschile di Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino. La singolista Sophie Souwer accede alla finale B di domani. Nel Pararowing, quinto posto anche per Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni.
Domani, 2 agosto, alle 11.05, il singolista PR1 Giacomo Perini inaugura la serie di finali in cui l'Italia sarà impegnata, seguito dal singolista leggero Luca Borgonovo (11.52), dall'otto maschile di Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino con al timone Alessandra Faella (12.07), dall'otto femminile di Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi) (12.38), dal doppio mix PR3 di Marta Pozzi e Luca Conti (13.10) e dall'otto misto di Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Sara Borghi, Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Alessandro Gardino, tim. Alessandra Faella (13.40).