Europei canottaggio: cinque medaglie per l'Italia dopo la prima giornata

Dopo il bronzo in Coppa del Mondo vinto un mese e mezzo fa a Plovdiv, il due senza maschile di Lodo e Codato chiude ancora terzo a poco più di tre secondi dalla Romania: finale di gara palpitante, con gli azzurri preceduti di soli 49 centesimi dalla Lituania e bravi a contenere gli attacchi della Grecia. Due finali, quelle del due senza, una a un quarto d'ora di distanza dall'altra con l'abbraccio tra i fratelli Alice e Giovanni Codato e la premiazione della gara maschile effettuata dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.Grande prova anche per il quattro con mix PR3. Pararowing azzurro d'argento grazie alla compattezza espressa da Osualdini, Frank, Foresti e Litvinchuk (tim. Reto) in una gara in cui a vincere è la Gran Bretagna con la Francia al terzo posto. La conferma del valore dell'Italia nel settore Pesi Leggeri è sancita dagli ori conquistati dalle giovani coppie del doppio: Christoforakis-Borgonovo e Sali-Schincariol. L'Italia raggiunge poi due quinti posti con il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva e con il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Sesto posto per il quattro senza maschile di Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino. La singolista Sophie Souwer accede alla finale B di domani. Nel Pararowing, quinto posto anche per Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni.