Basket, si parte con la Coppa Italia: oggi Milano-Trento e Venezia-Pistoia

Domani altri due quarti di finale della Coppa Italia di basket con Bologna-Reggio Emilia e Brescia-Napoli

Questa sera si accendono le luci dell’Inalpi Arena di Torino: otto squadre sono pronte a darsi battaglia fino a domenica per conquistare il primo trofeo del 2024, la Coppa Italia di basket targata Frecciarossa, a cominciare da EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino in campo alle 18:00.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ettore Messina ha fatto il punto in casa Olimpia: "Abbiamo avuto una buona settimana, con un Nikola Mirotic in più. Le assenze di Billy Baron e Maodo Lo non aiutano. Affrontiamo questo torneo con fiducia. La Coppa Italia è bellissima per chi la vince. Perfino la NBA ha inserito un torneo con una formula simile perché le partite "dentro fuori" piacciono a tutti. E porta grande attenzione sul basket ad alto livello".

Così Paolo Galbiati, coach della Dolomiti Energia Trentino: "La Coppa Italia è un evento importante, la nostra partecipazione è un premio per quanto di buono abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Chiaramente siamo in un momento complesso, in cui stiamo ricercando una nostra identità. Però queste sono sfide sempre particolari: giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra tra le più importanti d'Italia, la pressione sarà tutta sulle loro spalle. Noi vogliamo andare a goderci il momento: dovremo essere competitivi, sfacciati, tattici, per mettere in difficoltà i nostri avversari e provare a vincere la partita".

Alle 20:45, poi, l'Umana Reyer Venezia affronta l'Estra Pistoia. Così ha parlato il coach degli orogranata, Neven Spahija: "Giocare la Coppa Italia è una cosa speciale per tutti noi. Ci si allena per arrivare a lottare per un trofeo. Siamo preparati, siamo molto contenti di far parte di questo, vogliamo vincere. Tutte le partite così importanti, soprattutto quelle in cui quando si perde si va a casa, mettono tanta pressione. Per questo si lavora tutta la stagione, per aiutare i giocatori ad arrivare a queste partite "Money Time" e giocare con senza pressione. È sempre difficile giocare contro la stessa squadra in pochi giorni, soprattutto quando vinci come abbiamo vinto noi di quasi 30 punti".

Dubbio Varnado per i toscani. Nicola Brienza, coach dell'Estra Pistoia, ha spiegato: "Continuiamo a valutare le sue condizioni, ha iniziato subito le terapie e vediamo come reagirà: sarà bello per tutti quanti noi che lui riesca a recuperare e vediamo come andrà, decideremo il giorno della partita. Siamo consapevoli della grande qualità di Venezia, consci che possiamo fare un pochino meglio di quanto visto domenica al Taliercio: avendo rivisto a freddo la partita, devo dire che ci sono tantissimi meriti dell’Umana nella partita di domenica e non sarebbe nemmeno giusto dare troppe colpe ai ragazzi: se i nostri avversari giocano con questa qualità e intensità, diventa difficile per parecchie squadre di stargli dietro".