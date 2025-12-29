Basket, Serie A: vincono Milano e Bologna, la Virtus torna prima

Le V nere sconfiggono 74-66 Trieste e agganciano Brescia, si riforma il duo di testa. Terzo posto per l'Olimpia
Sono le big a chiudere la 13a giornata della Serie A di basket, e arrivano due vittorie importanti. La Virtus Bologna non sbaglia e sconfigge 74-66 Trieste, che lotta per tutto l'arco della partita e non riesce a rimontare: le V nere tornano così prime, agganciando Brescia a quota 22 punti (11-2). Vince anche l'EA7 Emporio Armani Milano, che domina contro la Vanoli Cremona grazie ai 22 punti di Shields. Il successo per 91-74 vale il terzo posto.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VANOLI CREMONA 91-74
L'Olimpia Milano trova la quarta sinfonia in Serie A, sconfiggendo Cremona per 91-74, e aggancia il terzo posto in classifica. Le scarpette rosse si qualificano ufficialmente alla Final Eight di Coppa Italia dopo un match dominato e senza storia sin dal via, visto che la Vanoli Cremona non va oltre i 12 punti di N'Diaye e gli 11 di Willis. L'EA7 si trova già sul +15 dopo il primo quarto (27-12) e, nonostante l'abbozzo di reazione degli ospiti, controlla ampiamente il match per tutto il suo corso. Si va al riposo sul +12 (43-31) e l'Olimpia dilaga alla ripresa delle ostilità, toccando anche il +22 (72-50). Poeta e i suoi vengono trascinati da LeDay (16) e da un ottimo Shields, autore di 22 punti con quattro triple, portando quattro giocatori in doppia cifra. Il margine è tale che il tecnico si concede anche il lusso di far debuttare i giovani Ceccato e Youssef negli ultimi minuti, dando così loro l'emozione dell'esordio in Serie A. D'altronde la vittoria non era mai stata in discussione per l'Olimpia Milano, che la spunta col punteggio di 91-74: è aggancio al terzo posto di Venezia e della Bertram Derthona (9-4). Si ferma invece Cremona, che peggiora il suo score: cinque vittorie e otto ko come Udine, Varese, Trento e Sassari.
PALLACANESTRO TRIESTE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 66-74
La Virtus Bologna si riprende la vetta della classifica, bloccando la crescita di Trieste. I giuliani vengono sconfitti per 74-66 in casa e non possono nulla contro la maggior esperienza dei rivali, nonostante il match sia tiratissimo. Sin dal via infatti Trieste risponde colpo su colpo ai rivali, mantenendosi in scia: +3 Virtus dopo il primo quarto (25-22), +5 a metà gara (44-39). La formaizone guidata da Israel Gonzalez, trascinata da Brown (15) e Toscano-Anderson (13), accorcia nel terzo periodo e si mette in condizione di poter tentare la rimonta nell'ultimo quarto. Il distacco di soli tre punti sembra rassicurante per Trieste, che perde però le sue sicurezze difensive e viene sconfitta. La Virtus alza infatti il livello del suo gioco e, alla vigilia del duello in Eurolega contro l'Olimpia Milano, chiude i giochi nei minuti finali. Le V nere vincono 74-66, mostrando maggior lucidità, con un Morgan sopra le righe: 19 punti per il top-scorer di giornata. Ottima anche la prova di Alston (16) e incide anche Niang, autore di 12 punti. Queste tre prestazioni consegnano la vittoria alla Virtus, che aggancia nuovamente Brescia: 22 punti per le due capoliste, undici vittorie e due ko. Settima sconfitta invece per Trieste, che frena la sua corsa: secondo ko consecutivo per i giuliani (6-7).