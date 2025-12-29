Basket, Serie A: vincono Milano e Bologna, la Virtus torna prima

L'Olimpia Milano trova la quarta sinfonia in Serie A, sconfiggendo Cremona per 91-74, e aggancia il terzo posto in classifica. Le scarpette rosse si qualificano ufficialmente alla Final Eight di Coppa Italia dopo un match dominato e senza storia sin dal via, visto che la Vanoli Cremona non va oltre i 12 punti di N'Diaye e gli 11 di Willis. L'EA7 si trova già sul +15 dopo il primo quarto (27-12) e, nonostante l'abbozzo di reazione degli ospiti, controlla ampiamente il match per tutto il suo corso. Si va al riposo sul +12 (43-31) e l'Olimpia dilaga alla ripresa delle ostilità, toccando anche il +22 (72-50). Poeta e i suoi vengono trascinati da LeDay (16) e da un ottimo Shields, autore di 22 punti con quattro triple, portando quattro giocatori in doppia cifra. Il margine è tale che il tecnico si concede anche il lusso di far debuttare i giovani Ceccato e Youssef negli ultimi minuti, dando così loro l'emozione dell'esordio in Serie A. D'altronde la vittoria non era mai stata in discussione per l'Olimpia Milano, che la spunta col punteggio di 91-74: è aggancio al terzo posto di Venezia e della Bertram Derthona (9-4). Si ferma invece Cremona, che peggiora il suo score: cinque vittorie e otto ko come Udine, Varese, Trento e Sassari.

​

PALLACANESTRO TRIESTE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 66-74