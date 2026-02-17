Sinner, la sfida con Alcaraz è anche ... a pesca: web scatenato

17 Feb 2026 - 16:28
© Atp

© Atp

In occasione dell'ATP 500 di Doha, il torneo ha organizzato un'attività decisamente speciale per le quattro teste di serie del tabellone. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono stati invitati a pesca nelle acque del Golfo Persico, attorno alla città di Doha. L'altoatesino confessa agli altri tennisti di non aver mai provato a pescare, ma nonostante ciò riesce comunque a portare a casa il risultato. Anche il loro abbigliamento non è passato inosservato: maglietta bianca e larghi pantaloni a quadri hanno scatenato l'ironia del web per un'attività diversa dalla solita racchetta e pallina alla quale ci hanno abituato. 

© Atp

© Atp

Ultimi video

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:35
Tragedia nell'hockey, sparatoria durante una partita: tre morti
16:37
Milano-Cortina 2026, speed skating: medaglia d'oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre
16:28
Sinner, la sfida con Alcaraz è anche ... a pesca: web scatenato
14:48
F1: dopo 20 anni lascia il capo progettista della Red Bull, Craig Skinner
12:49
Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam medaglia d'oro dei social: 100 milioni di engagement