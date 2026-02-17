Sinner, la sfida con Alcaraz è anche ... a pesca: web scatenato

In occasione dell'ATP 500 di Doha, il torneo ha organizzato un'attività decisamente speciale per le quattro teste di serie del tabellone. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono stati invitati a pesca nelle acque del Golfo Persico, attorno alla città di Doha. L'altoatesino confessa agli altri tennisti di non aver mai provato a pescare, ma nonostante ciò riesce comunque a portare a casa il risultato. Anche il loro abbigliamento non è passato inosservato: maglietta bianca e larghi pantaloni a quadri hanno scatenato l'ironia del web per un'attività diversa dalla solita racchetta e pallina alla quale ci hanno abituato.