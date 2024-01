Basket, Serie A: Trento cade in casa di Cremona, nuovo ko

BASKET SERIE A

La Dolomiti Energia sconfitta 99-80 sul campo della Vanoli, Lacey e Pecchia decisivi

© italyphotopress Nell’anticipo del sedicesimo turno di Serie A di basket cade Trento, sconfitta per 99-80 sul campo di Cremona. La Vanoli domina nei primi tre periodi, trascinata da Lacey, Denegri e Pecchia. Non bastano le grandi prestazioni Ellis e Alviti alla Dolomiti, che si sveglia solamente nell’ultimo quarto e non riesce nell’impresa della rimonta. Ottava vittoria per stagionale per la squadra di Cavina, settimo ko per quella di Galbiati.

Cade Trento, sconfitta 99-80 in casa di Cremona. Buona partenza dei padroni di casa, che con Lacey e Denegri prendono il largo nel primo periodo di gioco. La Dolomiti non riesce a mettere in ritmo Grazulis, pagando cinque punti di distacco alla prima pausa breve. Nei dieci minuti successivi le cose non cambiano: Ellis e Baldwin non trovano la solita continuità per la squadra di Galbiati, con Pecchia che trova il canestro con facilità. La tripla di Lacey porta la Vanoli avanti di ben sedici punti all’intervallo, sul 53-37. Al rientro in campo dopo la pausa lunga i lombardi arrivano a sfiorare anche le venti lunghezze di vantaggio: Ellis e Alviti cercano di tenere in vita la Dolomiti, che insegue di diciotto punti a seicento secondi dal termine (76-58). Con un forcing importante gli ospiti riescono a tornare anche sul -7, grazie ad un parziale di 8-0 in avvio dell’ultimo quarto, ma ancora una volta Pecchia sale in cattedra e rispedisce gli avversari a oltre venti punti. Vince Cremona 99-80 e registra l’ottava vittoria in stagione, al netto di altrettante sconfitte. Settimo ko per la Trentino, a fronte di nove successi.

TABELLINO

Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trentino 99-80

Parziali: 26-21, 53-37, 76-58.

Vanoli Cremona: Adrian 5 (0/1, 1/3, 2/2 tl), Pecchia 14 (5/6, 0/1, 4/8 tl), Denegri 16 (3/5, 2/5, 4/4 tl), Lacey 13 (2/4, 3/3), Golden 18 (8/10, 2/3 tl); Zegarowski 9 (0/2, 2/4, 3/3 tl), Piccoli 8 (1/2, 2/4), McCullough 9 (3/3, 1/2), Zanotti 7 (2/4, 1/1), Eboua (0/1, 0/1). All.: Cavina.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 19 (2/3, 4/7, 3/6 tl), Stephens, Baldwin 10 (3/6, 0/6, 4/7 tl), Biligha 7 (3/5, 1/2 tl), Grazulis 9 (3/8, 1/5); Alviti 16 (3/5, 2/5, 4/4 tl), Niang, Conti, Forray 8 (0/3, 2/4, 2/2 tl), Cooke 4 (2/6), Udom 7 (2/3, 1/2). N.e.: Hubb. All.: Galbiati.