Basket, Serie A: Tortona show, Napoli battuta 97-72

SERIE A

I partenopei cedono in trasferta ai piemontesi, che consolidano la posizione in top eight

© Getty Images La ventiduesima giornata della Serie A di basket sorride alla Bertram Derthona Tortona, che supera nettamente la Ge.Vi. Napoli con il punteggio di 97-72 e consolida la propria posizione in top eight. Partita condotta fin dall'inizio dai piemontesi, che scappano fino al +15 prima di chiudere 44-33 il primo tempo ed allungano definitivamente nella seconda parte senza mai permettere ai campani di rientrare in partita. Top scorer Ross (15 punti).

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GE.VI. NAPOLI 97-72

La formazione piemontese parte molto bene, trascinata da un ottimo Strautins (10 punti nel primo tempo), chiudendo il parziale iniziale con dieci lunghezze di distacco dai campioni della Coppa Italia. Il copione non cambia nel periodo successivo, che vede addirittura l'allungo fino al +15 della squadra di casa prima del 44-33 alla sirena dell'intervallo lungo. Al ritorno in campo Tortona amplia nuovamente il proprio distacco dai partenopei, portandosi fino a ventotto punti di vantaggio nel finale del terzo quarto e chiudendo di fatto la sfida con abbondante anticipo. L’incontro termina con il risultato finale di 97-72:questa è la quinta vittoria consecutiva interna per Tortona, mentre per Napoli rappresenta il primo ko dopo quattro successi di fila.

IL TABELLINO

Bertram Derthona Tortona-Ge.Vi. Napoli 97-72 (21-11, 44-33, 78-50, 97-72)

Bertram Derthona Tortona: Strautins 13 (1/2 da 2, 3/4 da 3, 2/2 tl), Dowe 11 (2/3 da 2, 1/3 da 3, 4/7 tl), Candi 6 (1/4 da 2, 1/4 da 3, 1/2 tl), Obasohan 11 (1/2 da 2, 3/5 da 3), Weems 13 (2/5 da 2, 3/8 da 3), Radosevic 5 (1/3 da 2, 1/1 da 3), Zerini n.e, Ross 15 (1/2 da 2, 3/7 da 3, 4/4 tl), Tavernelli 0, Baldasso 8 (1/2 da 2, 2/6 da 3, 0/1 tl), Kamagate 12 (5/7 da 2, 2/5 tl), Severini 3 (1/4 da 3). All. De Raffaele

Ge.Vi. Napoli: Zubcic 7 (1/2 da 2, 1/6 da 3, 2/2 tl), Ennis 13 (3/12 da 2, 1/3 da 3, 4/6 tl), Owens 11 (1/4 da 2, 3/5 da 3), Brown 7 (1/5 da 2, 0/2 da 3, 5/7 tl), Sokolowski 10 (2/5 da 3, 1/1 da 3, 3/4 tl), Pullen 13 (2/6 da 2, 2/7 da 3, 3/5 tl) De Nicolao 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Sinagra n.e, Lever 2 (0/1 da 2, 2/4 tl), Bamba n.e, Dut Biar 4 (2/2 da 2), Ebeling 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3). All. Milicic

Vedi anche Basket Basket, Serie A: tonfo di Reggio Emilia, Treviso vince in rimonta